Україна відкрила посольство в Руанді. Фото: МЗС

В Республіці Руанда офіційно розпочало роботу Посольство України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Посольство відкрили спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх і постійний секретар Міністерства закордонних справ і міжнародного співробітництва Руанди Клементіна Мукека.

У ході візиту до Руанди спецпредставник зустрівся з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Руанди Вінсентом Бірутою і передав йому особисте послання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та запрошення взяти участь у Глобальному саміті миру.

Руандійський міністр Вінсент Бірута поінформував, що руандійська сторона розглядає можливість участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії. Вінсент Бірута також наголосив, що відкриття українського дипломатичного представництва є важливим кроком у розвитку відносин між Україною і Руандою, який надасть нового імпульсу двосторонньому співробітництву.

Нагадаємо, в 2022 році президент поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці. Наприкінці 2023 року у столиці Гани Аккрі розпочало роботу посольство України.

12 квітня Україна відкрила посольство у Республіці Кот-д’Івуар, 10 квітня офіційно розпочало роботу посольство України в Демократичній Республіці Конго, а 15 квітня у Мозамбіку.