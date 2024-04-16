Україна відкрила посольство у Мозамбіку. Фото: МЗС

В Республіці Мозамбік офіційно розпочало роботу Посольство України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

«15 квітня спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у рамках турне країнами Африки здійснив робочий візит до міста Мапуту з метою участі в офіційному відкритті Посольства України у Республіці Мозамбік», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 квітня Україна відкрила посольство у Республіці Кот-д’Івуар, а 10 квітня офіційно розпочало роботу посольство України в Демократичній Республіці Конго.

Також наприкінці 2023 року у столиці Гани Аккрі розпочало роботу посольство України. В 2022 році президент поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.