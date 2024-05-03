Великдень у Миколаєві, травень 2021 року, фото: Вячеслав Тешнер, «НикВести»

У Миколаївській області не будуть скорочувати тривалість комендантської години на великодні свята. Однак жителів області закликали утриматися від візитів до храмів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Комендантська година триває з 00:00 до 05:00 (за виключенням територіальних громад, де за рішенням військового командування встановлена в інші часові обмеження)», – йдеться у повідомленні.

Водночас в ОВА закликали утриматися від масових зборів під час святкування Великодня й надати перевагу онлайн-богослужінням.

«Будьте обережними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У разі виявлення таких предметів негайно сповіщайте про це Національну поліцію за номером «102» або Службу порятунку за номером «101», – додали там.

Нагадаємо, в Україні цього року Великдень відзначатимуть 5 травня. Вартість великоднього кошика в Україні, порівняно з минулим роком, дещо виросла. Проте основні найменування — паска та яйця — навпаки, подешевшали. За підрахунками цьогорічний кошик обійдеться українцям у 1 тисячу 581 гривню. Минулої весни аналогічний набір продуктів коштував 1 тисячу 468 гривень, тобто за рік кошик подорожчав на 7,7%.

Основна складова кошика — паска домашнього приготування за традиційним рецептом (700 грам борошна, 6 яєць, 150 грам вершкового масла, 300 грам молока, 400 грам цукру, дріжджі та 200 грамів родзинок) — коштуватиме цього року 181 гривня. Це на 2,2% дешевше порівняно з 2023-м роком.

Під час великодніх свят та поминальних днів в Херсонській області заборонили проводити богослужіння під час комендантської години, освячення на території культових споруд та відвідування кладовищ.

Начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв повідомив, що поліція слідкуватиме за дотриманням правил та проводити профілактичні бесіди з порушниками на Великдень. Порядок цього дня охоронятимуть 23 тисячі поліцейських.