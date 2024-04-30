У поліції розповіли, чи затримуватимуть порушників комендантської години на Великдень, ілюстративне фото

Начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв повідомив, що на Великдень, як і в інші дні, в Україні діятиме комендантська година. Поліція слідкуватиме за дотриманням правил та проводити профілактичні бесіди з порушниками.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«Нічого не змінюється. У нас діє воєнний стан. Будемо перевіряти. Звісно, десь будемо ставитися з порозумінням, буде роз'яснювати, проводити профілактичні бесіди», – сказав Максим Ахрамєєв.

Нагадаємо, в Україні цього року Великдень відзначатимуть 5 травня. Вартість великоднього кошика в Україні, порівняно з минулим роком, дещо виросла. Проте основні найменування – паска та яйця – навпаки, подешевшали. За підрахунками цьогорічний кошик обійдеться українцям у 1 тисячу 581 гривню. Минулої весни аналогічний набір продуктів коштував 1 тисячу 468 гривень, тобто за рік кошик подорожчав на 7,7%.

Основна складова кошика — паска домашнього приготування за традиційним рецептом (700 грам борошна, 6 яєць, 150 грам вершкового масла, 300 грам молока, 400 грам цукру, дріжджі та 200 грамів родзинок) — коштуватиме цього року 181 гривня. Це на 2,2% дешевше порівняно з 2023-м роком.

Раніше повідомлялося, що під час великодніх свят та поминальних днів в Херсонській області заборонено проводити богослужіння під час комендантської години, освячення на території культових споруд та відвідування кладовищ.