Великдень 2024. Фото: "Слово і діло"

Вартість великоднього кошика в Україні, порівняно з минулим роком, дещо виросла. Проте основні найменування – паска та яйця – навпаки, подешевшали.

Вартість нинішнього великоднього кошика підрахували у виданні «Слово та Діло».

Нагадаємо, 5 травня значна частина українців святкуватимуть Великдень. За підрахунками журналістів цьогорічний кошик обійдеться українцям у 1 тисячу 581 гривню. Минулої весни аналогічний набір продуктів коштував 1 тисячу 468 гривень, тобто за рік кошик подорожчав на 7,7%.

Основна складова кошика — паска домашнього приготування за традиційним рецептом (700 грам борошна, 6 яєць, 150 грам вершкового масла, 300 грам молока, 400 грам цукру, дріжджі та 200 грамів родзинок) — коштуватиме цього року 181 гривня. Це на 2,2% дешевше порівняно з 2023-м роком.

Також знизились ціни на яйця. Минулого року десяток коштував 71 гривню, цьогоріч за десяток просять до 50 гривень.

А ось вартість м'ясних продуктів за рік зросла.

«Наприклад, півкілограма домашньої ковбаси коштуватиме 203 гривні (+16%), кілограм курки — 112 гривень (+3,7%), півкілограма буженини — 257 гривень (+15,2%). Сало за рік подорожчало на третину — до 119 гривень за кілограм», — підрахували журналісти.

З молочних продуктів у великодньому кошику подорожчало вершкове масло — 79 гривень за пачку (+11,2%), а також твердий сир — 223 гривень за 500 грам (+1,8%).

Півкілограма свіжих помідорів цього року коштує 53 гривень (+43,2%), огірків – 65 гривень (-11%). Свіжі яблука подорожчали до 11 гривень за півкілограма (+22,2%). Пляшка вина українського виробництва коштує в середньому 110 гривень (+7,8%).

Раніше повідомлялося, що під час великодніх свят та поминальних днів в Херсонській області заборонено проводити богослужіння під час комендантської години, освячення на території культових споруд та відвідування кладовищ.