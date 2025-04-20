До України привезли Благодатний вогонь

В Україну привезли Благодатний вогонь. Фото: Державна прикордонна служба

У ніч проти 20 квітня Благодатний вогонь прибув в Україну. Його зустріли прикордонники на пункті пропуску «Устилуг».

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.

Зазначається, що Благодатний вогонь прибув з Варшави, який традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового.

З українсько-польського кордону вогонь вирушив до Києва, а звідти його передадуть до церков, монастирів і парафій по всій країні. У багатьох храмах вже готуються до зустрічі святині, щоб усі охочі могли запалити свічку та принести світло додому.

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін заявив про так зване «великоднє перемир’я». Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.