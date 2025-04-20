До України привезли Благодатний вогонь
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- Даріна Мельничук
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12:03, 20 квітня, 2025
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У ніч проти 20 квітня Благодатний вогонь прибув в Україну. Його зустріли прикордонники на пункті пропуску «Устилуг».
Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.
Зазначається, що Благодатний вогонь прибув з Варшави, який традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового.
З українсько-польського кордону вогонь вирушив до Києва, а звідти його передадуть до церков, монастирів і парафій по всій країні. У багатьох храмах вже готуються до зустрічі святині, щоб усі охочі могли запалити свічку та принести світло додому.
Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін заявив про так зване «великоднє перемир’я». Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.
Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку Росії ударними дронами, яка відбулася після 17:00 у суботу, 19 квітня. За його словами, це демонструє справжнє ставлення президента РФ Володимира Путіна до Великодня та людського життя.
Згодом, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін наголосив про продовження атак російських дронів в області після 18:00, коли росіяни начебто оголосили «великоднє перемир’я». Він зазначив, що наразі не спостерігається «жодного затишшя».
Пізніше Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до режиму повного та безумовного припинення вогню, однак діятиме дзеркально, якщо Росія продовжуватиме обстріли. Відповідну позицію глава держави виклав у своєму зверненні 19 квітня.
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