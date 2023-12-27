У столиці Гани Аккрі розпочало роботу посольство України. Минулоріч президент поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Я радий повідомити, що перше з них уже розпочало роботу в Гані. Далі будемо відкривати наступні. Це частина нашої стратегії розвитку відносин з країнами Африки, українсько-африканського ренесансу, та протидії російському впливу у світі. Розширення дипломатичної присутності також відкриє нові можливості для української держави, бізнесу та громадян», — повідомив він.

До призначення посла українське посольство в Гані функціонуватиме на рівні тимчасового повіреного. Установа здійснюватиме всі свої функції: розвиватиме політичні контакти, зміцнюватиме економічні зв'язки, надаватиме консульські послуги для українців та ганійців.

Також зазначається, що наступними країнами, в яких незабаром відкриють українські посольства, стануть Руанда, Мозамбік, Ботсвана. Загалом Україна планує відкрити 10 нових посольств в Африці.

Нагадаємо, що у Миколаєві запрацював Офіс Посольства Королівства Данія. Було призначена його керівниця — данська дипломатка.