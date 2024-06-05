Уряд постановив забронювати лише 50% рятувальників / Фото: ДСНС Запорізької області

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання, зокрема, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%.

Про це 5 червня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на постанову.

Окрім рятувальників, уряд обмежив бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установах судової системи та органах досудового розслідування. Їх також можна забронювати до 50%.

Нагадаємо, що член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки, народний депутат від фракції «Слуга Народу» Федір Веніславський заявив, що Кабінет міністрів невдовзі має затвердити постанову про бронювання від мобілізації поліцейських та працівників Державної служби надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів на засіданні 16 січня вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації військовозобов’язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Раніше Мінкульт пояснив бронювання працівників культури та медіа від мобілізації. Дирекція пересувних цирків і ЗМІ важливі для національної безпеки.