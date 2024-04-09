Виконуючий обовʼязки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв

Мінкульт пояснив бронювання працівників культури та медіа від мобілізації. Дирекція пересувних цирків і ЗМІ важливі для національної безпеки.

Про це повідомив виконуючий обовʼязки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

«Обурив хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа. Це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює. Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство «Дирекція пересувних циркових колективів України» — не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи», — наголосив він.

Ростислав Карандєєв також зазначив, що це єдиний заклад, який проводить вистави у найвіддаленіших територіальних громадах, куди важко дістатися та де люди не мають можливості відвідувати культурні заходи.

За його словами, дирекція пересувних циркових колективів України подала на бронювання лише 14 людей. Це менше, ніж 10% від загальної чисельності усього колективу.

Він зазначив, що це 11 виконавців найскладніших циркових жанрів і ще три технічних працівника, які нероздільно пов’язані з артистами та без участі яких вистави просто не відбуваються.

«Мені не соромно за тих працівників сфери культури, які сьогодні в Україні працюють за фахом, я пишаюся ними не менше, ніж тими митцями, які змінили сценічний одяг на військову форму», — сказав він.

Ростислав Карандєєв додав, що вісім працівників Дирекції пересувних циркових колективів України захищають країну у складі ЗСУ.

«Щодо бронювання працівників медіа. Під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні та закордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню — українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України. Тому частина працівників цієї сфери теж заброньована», — підсумував він.

Раніше повідомляли, що Міністерство культури та інформаційної політики надало статус «критично важливого» для ДП «Пересувний цирк України» та медіа, які беруть участь у телемарафоні «Єдині новини».

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу. Голова ОВА також додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.