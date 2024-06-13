Фото: Миколаївська обласна рада

У Миколаєві відкрили точку видачі питної води. Це вдалося зробити РАТЕГ, з якою співпрацює Миколаївська обласна рада у рамках меморандуму.

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

На відкритті бювету 12 червня в Ракетному Урочищі були присутні голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, керівник РАТЕГ Сергій Власенко, директор Агенції регіонального розвитку Миколаївської області Євген Бабков, а також голова Регіональної асоціації автомобілістів Олена Софійчук та представники громадськості.

Фото: Миколаївська обласна рада Фото: Миколаївська обласна рада Фото: Миколаївська обласна рада

«Це необхідність для мешканців Миколаєва та області, особливо у літній період, адже водозабезпечення стосується не лише здоровʼя населення, а й санітарної ситуації. Це вже третій проєкт РАТЕГу, успішно втілений на території області. Його особливість у встановленій системі очистки води», — повідомив Антон Табунщик.

Сучасна система очистки здатна зробити воду будь-якого ступеню забруднення не лише чистою, а й корисною для вживання. Устаткування з двома японськими мембранами здатне очистити до 500 літрів води на годину, що набираються зі свердловини глибиною 32 метри.

«У планах — відкриття ще кількох таких пунктів у обласному центрі. Працюємо з Асоціацією для відкриття їх і в інших населених пунктах, де найбільша потреба. Усе відновимо та зробимо ще кращим, ніж було!», — додав очільник облради.

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик відвідав Ольшанську громаду, де проживає близько 10 тисяч людей.