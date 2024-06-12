Антон Табунщик в Ольшанській громаді

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик відвідав Ольшанську громаду, де проживає близько 10 тисяч людей.

З них приблизно дві тисячі – внутрішньо переміщені особи, повідомляє голова облради на сторінці в Facebook.

Разом з головою громади Тетяною Щербиною він оглянув низку соціальних обʼєктів, що потребують оновлення.

Серед них – одна зі шкіл, де навчаються 18 класів. Тут є потреба додаткового облаштування та побудови спортивної зали, Їдальні, харчоблоку та актової зали. Заклад вже має проєктно-кошторисну документацію для проведення цих робіт, але її треба оновити зі зведенням укриття та облаштуванням.

— Вирішили подати цей проєкт на платформу DREAM. Також скоординував громаду із директором Агенції регіонального розвитку Миколаївської області Євгеном Бабковим для подальшої співпраці та отримання грантових програм.Також відвідали місцевий будинок культури. Це культурний центр громади, де діти та підлітки відвідують школу мистецтв, публічну бібліотеку, спортивну школу та різноманітні гуртки. За словами керівництва, тут було дуже багато дітей і до війни, коли школи працювали очно, і зараз. Наразі тут завершується сучасний ремонт укриття, але оновлення потребує перший та другий поверхи будівлі, — повідомив Антон Табунщик.

Окремо обговорили з головою громади потребу у відновленні автотранспорту комунальних закладів. На початку вторгнення більшість техніки віддавали на потреби армії, тому наразі її потрібно оновити. Так, громада вже отримала самоскид у рамках співпраці області з Королівством Данія.

Антон Табунщик в Ольшанській громаді

Антон Табунщик в Ольшанській громаді

Антон Табунщик в Ольшанській громаді

Антон Табунщик в Ольшанській громаді

Антон Табунщик в Ольшанській громаді

Антон Табунщик в Ольшанській громаді