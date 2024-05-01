Західні партнери надали Україні зброю для ударів по території Росії / Ілюстративне фото

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що західні партнери надали Україні зброю із дозволом бити по території Росії.

Про це вона заявила в інтервʼю Європейській правді.

Зазначається, що зараз західні партнери надають Україні зброю із застереженням уникати ударів по території Росії. Водночас, зазначила міністерка, такий підхід може змінитися та вже змінюється.

«Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень», додала глава МЗС Латвії. На уточнююче запитання вона відповіла, що такі країни справді є.

Байба Браже пояснила, що у цих випадках про зняття обмежень не говорили публічно.

— Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне — вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба, — пояснила вона.

Міністерка переконана, що якщо є обʼєкти, з яких Росія атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці обʼєкти розташовані на російській території.Таке застосування зброї дозволяє міжнародне право.

Нагадаємо, Уряд Латвії схвалив надання Україні нового пакету озброєння та безпілотників. Українським військовим передадуть зенітні установки NBS і тактичні безпілотні системи спостереження.