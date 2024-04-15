Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел.

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Соловйова.

Відповідний указ №228/2024 від 15 квітня оприлюднений на сайті Президента.

Згідно з документом №229/2024, на посаду заступника секретаря РНБО Президент призначив Андрія Кононенка.

Олексій Соловйова з 2014 року працював доцентом кафедри організації й економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика. Указом Президента України від 25 лютого 2020 року був призначений заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, що 30 березня Володимир Зеленський звільнив чотирьох позаштатних радників та ще двох уповноважених працівників.

Також, голова держави звільнив Олену Вербицьку, яка працювала уповноваженою з питань забезпечення прав захисників з жовтня 2021 року. З березня того ж року Вербицька очолювала Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод осіб, які брали участь у захисті України.

8 лютого, Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

9 лютого президент України Володимир Зеленський поміняв керівника Генерального штабу Збройних Сил України.