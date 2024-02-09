Сьогодні, 9 лютого президент України Володимир Зеленський поміняв керівника Генерального штабу Збройних Сил України.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні 9 лютого.

Він зазначив, що Анатолія Баргилевич призначив за пропозицією нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Досвідчена людина — розуміє завдання цієї війни та українські цілі», — заявив Володимир Зеленський.

До цього начальником Генштабу був генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

Також, за словами президента, 9 лютого головком Сирський визначився з кандидатурами своїх заступників. Зеленський зазначив, що підпише укази про призначення.

Також, Володимир Зеленський додав, що визначені нові заступники начальника Генштабу.

«Усі хлопці — бойові, фахові, кожен — із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів», — додав глава держави.

Хто такий Баргилевич?

Анатолій Баргилевич народився 8 квітня 1969 року у селі Омелянівка, Житомирській області.

З 2022 року – начальник штабу східного угруповання військ.

У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.

Окрім того, Анатолій Баргилевич давній співпрацівник Сирського.

Також у 2022 році він очолював його штаб під час оборони Київщини.

У 2022-2023 роках – начальник штабу ОСУВ «Хортиця» під командуванням Сирського.

Нагадаємо, вчора, 8 лютого, Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.