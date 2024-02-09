Сьогодні, 9 лютого президент України Володимир Зеленський поміняв керівника Генерального штабу Збройних Сил України.
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні 9 лютого.
Він зазначив, що Анатолія Баргилевич призначив за пропозицією нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
«Досвідчена людина — розуміє завдання цієї війни та українські цілі», — заявив Володимир Зеленський.
До цього начальником Генштабу був генерал-лейтенант Сергій Шаптала.
Також, за словами президента, 9 лютого головком Сирський визначився з кандидатурами своїх заступників. Зеленський зазначив, що підпише укази про призначення.
Також, Володимир Зеленський додав, що визначені нові заступники начальника Генштабу.
«Усі хлопці — бойові, фахові, кожен — із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів», — додав глава держави.
Анатолій Баргилевич народився 8 квітня 1969 року у селі Омелянівка, Житомирській області.
З 2022 року – начальник штабу східного угруповання військ.
У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.
Окрім того, Анатолій Баргилевич давній співпрацівник Сирського.
Також у 2022 році він очолював його штаб під час оборони Київщини.
У 2022-2023 роках – начальник штабу ОСУВ «Хортиця» під командуванням Сирського.
Нагадаємо, вчора, 8 лютого, Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».
Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.
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Сьогодні, 9 лютого президент України Володимир Зеленський поміняв керівника Генерального штабу Збройних Сил України.
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні 9 лютого.
Він зазначив, що Анатолія Баргилевич призначив за пропозицією нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
«Досвідчена людина — розуміє завдання цієї війни та українські цілі», — заявив Володимир Зеленський.
До цього начальником Генштабу був генерал-лейтенант Сергій Шаптала.
Також, за словами президента, 9 лютого головком Сирський визначився з кандидатурами своїх заступників. Зеленський зазначив, що підпише укази про призначення.
Також, Володимир Зеленський додав, що визначені нові заступники начальника Генштабу.
«Усі хлопці — бойові, фахові, кожен — із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів», — додав глава держави.
Анатолій Баргилевич народився 8 квітня 1969 року у селі Омелянівка, Житомирській області.
З 2022 року – начальник штабу східного угруповання військ.
У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.
Окрім того, Анатолій Баргилевич давній співпрацівник Сирського.
Також у 2022 році він очолював його штаб під час оборони Київщини.
У 2022-2023 роках – начальник штабу ОСУВ «Хортиця» під командуванням Сирського.
Нагадаємо, вчора, 8 лютого, Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».
Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.