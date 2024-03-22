Модульні мости прибули в Україну. Фото: Мінінфраструктури

У межах проєкту Світового банку «Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення», Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримало 12 мостових систем.

Йдеться про 475 метрів модульних мостів загальною вартістю понад 15 мільйонів доларів, повідомили в Мінінфраструктури.

Мости будуть встановлені на місці зруйнованих внаслідок бойових дій.

Закупівлю обладнання здійснив підрозділ ООНUNOPS Ukraine.

Впродовж найближчих тижнів очікується поставка ще шести мостових систем загальною довжиною 238 метрів, а також проведення навчання із їх встановлення.

Від грудня 2022 року Україна вже отримала 6 модульних мостів від Швеції, 18 від Чехії, 10 від Норвегії.

Франція передала 3 тимчасових мости для визначених локацій. Фінляндія готує пакет допомоги, до якого також увійдуть тимчасові модульні мости.

Також у червні 2023 року в Україну прибули перші модульні мости від американських фондів: неприбуткової фундації The Conflict and Development Foundation (CDF) і фонду Говарда Баффета, який фінансує постачання 9 модульних мостів в Україну.

Нагадаємо, перший модульний міст в Україні зібрали на Чернігівщині на початку 2023 року.