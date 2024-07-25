Облаштування укриття в одному з навчальних закладів Миколаєва. Фото: «НикВести»

Суд у Миколаєві зобовʼязав Воскресенську селищну раду відремонтувати занедбане протирадіаційне укриття в Пересадівському ліцеї.

Про це повідомила Миколаївська окружна прокуратура.

Правоохоронці зазначили, що укриття, розраховане на 100 осіб — учнів, працівників закладу та населення, знаходиться у неналежному стані. Натомість власник — Воскресенська сільрада не вживає заходів для приведення будівлі до ладу.

«Ураховуючи актуальність збереження фонду захисних споруд, з огляду на триваючий воєнний стан в Україні внаслідок російської агресії та ведення активних бойових дій, а також неповноту заходів, вжитих уповноваженими органами влади на цьому напрямку, прокурор звернувся до суду з відповідним позовом», — йдеться в повідомленні.

Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокурора та зобовʼязав сільраду привести укриття у до відповідного технічного стану.

«Суд задовольнив у повному обсязі позов прокурора, зазначивши, що систематичне невжиття визначених законодавством заходів з метою приведення захисної споруди цивільного захисту до стану готовності суперечить інтересам держави у сфері підготовки країни до оборони в умовах воєнного стану та захисту життя людини», — повідомили в прокуратурі.

Після рішення суду, 24 липня, відділ освіти Воскресенської сільради оголосив тендер на капітальний ремонт укриття на суму 5 мільйонів 632 тисячі гривень.

Скриншот з ProZorro

За даними, що опубліковані на платформі Dream, окрім загально-будівельних робіт підрядник має укомплектувати укриття місцями для сидіння, ємностями з питною водою, контейнерами для зберігання продуктів, резервним освітленням, баками для відходів, засобами для надання медичної допомоги.

План укриття в Пересадівському ліцеї. Джерело: платформа Dream План укриття в Пересадівському ліцеї. Джерело: платформа Dream

Аукціон по тендеру запланований на 9 серпня. Переможець торгів має завершити ремонт укриття до 31 грудня 2024 року.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Лише 7% укриттів Миколаєва є відчиненими. Водночас існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск. У квітні 2024 року миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим фактом адміністрація дитячого містечка провела внутрішнє розслідування.

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».