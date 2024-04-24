Парламент дозволив студентам університетів самим обирати темп навчання

Верховна Рада проголосувала у другому читанні на законопроект №10177 щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій для студентів вищих закладів освіти.

Документ підтримали 306 народних депутатів, повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

«Наша ідея — створити більше можливостей і дати більше свободи студентам ЗВО. Наприклад, самостійно регулювати темп і тривалість навчання, а також, за потреби, змінювати спеціальність після року чи півтора навчання, завдяки запровадженню міждисциплінарних освітніх програм на бакалаврському рівні», — написав він.

Законопроект дозволяє студентам обрати тривалість навчання. Наприклад, ступінь бакалавра можна отримати за 3 або 5 років в залежності від того, яке навантаження обере студент.

Віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров пояснив, як працюватимуть нововведення.

«Студент ще не визначився з конкретною спеціальністю, тому вступає на міждисциплінарну програму «Соціальні науки». У її межах є кілька спеціальностей: соціологія, соціальна робота та політологія. Після року-півтора студент вирішує, що йому ближча політологія, вибирає цю спеціальність і продовжує цілеспрямовано її вивчати. Ті, хто від початку визначилися зі спеціальністю, зможуть і надалі вступати одразу на неї», — написав він.

Нагадаємо, 2 квітня Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил перетину кордону, дозволивши студентам-чоловікам до 22 років виїжджати з метою навчання.