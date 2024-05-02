Молодіжний центр у селищі Центральне. Фото: UActive

Учні 8-11 класів з малих громад Миколаївської області презентували пʼять соціально важливих проектів на загальну суму 25 тисяч доларів в рамках програми UActive благодійних фондів Spirit of America та savED.

Про це повідомили організатори програми.

Загалом в проектів взяло участь понад 100 миколаївських школярів. З 10 команд організатори обрали 5. Кожна команда отримала грант на суму 5 тисяч доларів для втілення свого проекту в життя.

Молодіжний простір у селищі Центральне

Команда «Клас», що складається зі школярів Центрального ліцею Шевченківської сільської ради відкрили у приміщенні школи молодіжний простір «Магніт». Учні ліцею обладнали два приміщення: одне для проведення спільних зустрічей та дозвілля, друге — для занять спортом.

«Не тільки для школи, а й для селища Центральне цей простір тепер є першим повноцінним спортзалом. А затестувати його під час відкриття місцеві діти й молодь змогли завдяки майстер-класам від юектівців», — повідомили організатори.

Молодіжний центр у селищі Центральне. Фото: UActive Молодіжний центр у селищі Центральне. Фото: UActive

LED-екран для інформування громади у Баштанці

Учні Біштанського ліцею №2 встановили у центрі міста LED-екран, щоб транслювати на ньому важливу інформацію для жителів населеного пункту, зокрема інформацію про загиблих земляків, Героїв російсько-української війни.

«Рекламу тут не розміщуватимуть, а складати програму для трансляції допомагатимуть власне вихованці ліцею. Окрім табла, вони придбали також необхідне звукове обладнання», — йдеться в повідомленні.

Екран для інформування у Баштанці. Фото: UActive

Багатовекторний хаб в селищі Єланець

Команда «Respect» у складі учнів Єланецького ліцею №1 відкрили на подвірʼї школи простір зі сценою. На грантові кошти команда придбала різного роду обладнання для проведення заходів: мікрофони, кабелі, гірлянди та іншу техніку.

«Окрім загальношкільних урочистостей молодь хотіла б, наприклад, уже влітку відкрити тут кінотеатр просто неба», — зазначили організатори проекту.

Відкриття хату у Єланці. Фото: UActive Відкриття хату у Єланці. Фото: UActive

Багатофункціональний простір у селищі Березанка

Команда учнів з Березанки «Геба» організувала на території ліцею простір на відкритому повітрі. Школярі закупили на грантові кошти необхідні вуличні меблі: альтанку, крісла-качалки, столи та лавки. Також школярі привели до ладу прилеглу територію, висадили там саджанці гліцинії та облаштували велопарковку.

«У довготривалій перспективі – літні активності й навчання з проєктного менеджменту для тутешніх дітей і підлітків та гостей із сусідніх громад», — йдеться у повідомленні.

Відкриття багатофункціонального простору в Березанці. Фото: UActive Відкриття багатофункціонального простору в Березанці. Фото: UActive



Освітній простір у селищі Кам’яний Міст

У холі Кам’яномостівського ліцею команда школярів «Буревії» відкрила освітній центр з необхідною технікою для навчання: ноутбуками та проектором. Окрім грантових коштів проект фінансово підтримала громада, зокрема місцеві підприємці-фермери.

Освітній центр у селищі Кам'яний Міст. Фото: UActive Освітній центр у селищі Кам'яний Міст. Фото: UActive

Організатори зазначили, що влітку 2024 року стартує новий сезон UActive, а у вересні анонсували нову хвилю проекту на Миколаївщині.

Наагадаємо, що переможців у програмі UActive серед школярів Миколаївщини обрали у грудні 2023 року.

Також зазначимо, що раніше, на базі укриття в ліцею №3 в Снігурівці в Миколаївській області savED за підтримки партнерів створили Цифровий освітній центр та облаштували частину укриття.