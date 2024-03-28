У Нідерландах відкрили найдовший в Європі hyperloop. Зображення: European Hyperloop Center

У Нідерландах 27 березня відкрили найдовшу у Європі секцію-прототип технології пасажирських перевезень hyperloop.

Про це пише «Європейська правда».

Тестову ділянку розмістили біля міста Вендам на території, яка раніше використовувалася залізницею.

Труба проєкту у довжину сягає 420 метрів, вона складається з 34 сполучених між собою секцій діаметром близько 2,5 метрів.

Цей центр у Нідерландах буде єдиним у світі прототипом у формі літери Y — із відгалуженнями від основної «колії», щоб тестувати маневри капсули на великій швидкості. Керівник центру Саша Ламме пояснює, що такі розгалуження будуть потрібні для створення реальної загальноєвропейської мережі у майбутньому.

Науковець вірить, що до 2050 року у Європі вже буде велика мережа транспортного сполучення на основі технології hyperloop і з Амстердама до Барселони можна буде дістатися за дві години, настільки ж швидко, як літаком.

Нідерландська компанія Hardt Hyperloop почне перші випробування в трубі із пасажирськими капсулами в наступні тижні — але без людей. За словами Ламма, технічна готовність до повноцінного тестування буде орієнтовно до 2030 року, це може бути ділянка довжиною близько 5 км, наприклад, від аеропорту до великого міста.

Нагадаємо, Нідерланди мають намір передати Україні перші винищувачі F-16 у другій половині 2024 року.