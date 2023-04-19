Економічна правда

Американська компанія «Google» розробляє нову пошукову систему з використанням штучного інтелекту.

Про це повідомляє американська газета «The New York Times».

«Технологічний гігант намагається захистити свій основний бізнес за допомогою цілої низки проєктів, серед яких оновлення пошукової системи та плани щодо створення абсолютно нової», — йдеться у виданні.

Аналітики відзначили, що за останні 25 років конкуренти зі штучним інтелектом, які швидко стають найсерйознішою загрозою для пошукового бізнесу Google. Тому у відповідь Google прагне створити абсолютно нову пошукову систему на основі цієї технології.

Журналісти видання «The New York Times» ознайомилися із внутрішніми документами та можуть зазначити, що компанія модернізує наявну пошукову систему, додавши до неї функції штучного інтелекту.

Також представниця корпорації «Google» Лара Левін зауважила, що у компанії раді запровадженню нових функцій на основі штучного інтелекту для пошуку.

Нагадаємо, Італія заборонила доступ до ChatGPT, побоюючись порушень конфіденційності.