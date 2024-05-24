Генерал-майор Дмитро Марченко. Фото: Констянтин та Влада Ліберови

Генерал-майор Дмитро Марченко назвав українську армію «грьобаним совком». Він висловив розчарування тим, як змінився стан справ в управлінні Збройних сил України за останні 10 років війни.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи нещодавно ситуацію, коли курсанта військової академії перевели в бойову бригаду після конфлікту з керівництвом навчального закладу.

Військовий Олександр Попович, за якого вступився генерал Марченко

21-річний курсант Олександр Попович, який здобуває освіту в Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (HACB) заявив, що його відрахували з учбового закладу через конфлікт з керівництвом і відправляють на фронт. Причиною цього військовий назвав свою активну позицію. Він скаржився на порушення прав курсантів, зокрема умов звільнення за межі закладу та цькування.

На запит hromadske перший заступник керівника академії полковник Ярослав Марченко підтвердив, що старшого солдата Поповича відрахували відповідно до:

частини 11 статті 25 закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»,

пунктів 3.2 та 3.4 Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони.

— Це система та її боротьба проти тих хто каже правду і вимагає законності. На превеликий жаль це факт, я до останнього сподівався що, посадові особи звернуть увагу на суть проблем, а не на знищення того хто про них відверто заявив! Це грьобаний совок! Не хочеться служити в такій армії навіть мені, – прокоментував генерал-майор Дмитро Марченко рішення вченої ради факультету щодо військовослужбовця Олександра Поповича.

За словами Дмитра Марченка, за останні десять років війни українська армія повернулася до радянських методів управління.

— До чого ми дійшли за 10 років війни...? Ось до цього — до радянської армії, на превеликій жаль це факт! Просто жах...я точно не хочу, щоб моя дитина служила в цій грьобаний радянській системі! — написав Дмитро Марченко.

Скриншоти з дописів Дмитра Марченка у Facebook Скриншоти з дописів Дмитра Марченка у Facebook

Генерал підкреслив, що український народ бореться за незалежність, європейські цінності, права і свободи, однак система продовжує «перетворювати громадян на рабів». Він зазначив, що замість того, щоб вирішувати існуючі проблеми, влада та військове керівництво зосереджуються на знищенні тих, хто ці проблеми озвучує.

— Ми вільний народ, який бореться за незалежність і європейські цінності, за свої права і свободи, але система продовжує з нас робити рабів. З цього всього цирку я побачив, що задіяли всі ресурси, аби знищити того, хто озвучив проблему, і на жаль ні чого не зробили, щоб розібратися і ці проблеми прибрати! Так на жаль було, і як я бачу буде — основна проблема армії, це не озвучувати проблеми і вирішувати їх, а боротися проти тих хто це робить, — зазначив він.

Нардепка Марʼяна Безугла також звинувачує керівництво ЗСУ у схожості з «совком»

Також нещодавно, народна депутатка від «Слуги народу» Марʼяна Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та його оточення в тому, що вони ігнорують критичні проблеми з якими вона до них зверталась. Вона вважає військове керівництво України неефективним «совком», де знецінюють людське життя, і що його треба змінювати на нове.

— Зліва направо — Баргилевич, Павлюк, Сирський, Содоль. Генеральська фракція, що прямо зараз знищує наші шанси на зміни та перемогу. Звісно, тут не всі. Пафос совка і знецінення людського життя, – написала вона.

Командувач об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоль та головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський

Зокрема, вона назвала «мʼясником» командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

— Содоль — Керівник фронту з лютого 2024. Кулуарний «мʼясник», який приховає все, що треба любому начальнику. Непідготовлена Харківщина, Авдіївка (дуже довго відповідав за цей напрямок у Залужного до, а тепер відповідає в рамках майже всього фронту, корисний генерал для Головкомів), – написала вона.

На заяву нардепки відреагувала 35 окрема бригада морської піхоти офіційно звернулись до політичних діячів з проханням не називати в інформаційному просторі командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля «кулуарним мʼясником». Морські піхотинці виступили на захист командувача, військові наголошують, що Содоль понад п’ять років очолював цей окремий рід ЗСУ.

— Злочинець, м’ясник — саме такі гасла можна почути на його адресу в інформаційному просторі. Тобто, подібні вислови призначені офіцерові вищої ланки, якому у 2022 році присвоєно почесне звання Герой України, під керівництвом якого 35 окрема бригада проводила такі успішні операції, про реалізацію яких не вірили навіть наші західні партнери?! – пишуть військові.

Генерал-майор Дмитро Марченко

Дмитро Марченко розпочав свою військову кар'єру 79-ті десантно-штурмовій бригаді, де пройшов шлях від рядового до офіцера. Він має вищу військову освіту і досвід командування підрозділами. Станом на березень 2014 року мав звання майор і посаду командира батальону.

У вересні 2015 року призначений на посаду начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України. До обов’язків Дмитра Марченка належав перехід ЗСУ на стандарти НАТО, розробка нових зразків речового забезпечення, контроль процесу виробництва і якості виробленої продукції, а також контроль над тендерними закупівлями для армії.

За часів президентства Петра Порошенка у травні 2019 року він отримав звання генерал-майора. Українські ЗМІ характеризували Марченка як «одного із головних двигунів реформ у секторі матеріального забезпечення Збройних сил».

Генерал Дмитро Марченко та президент України Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Крім того, у 2019 році суд заарештував Дмитра Марченка. Його звинувачували в участі у закупівлі неякісних бронежилетів. Після відкриття справи команда Петра Порошенка назвала це наклепом на військового і політичною розправою команди Володимира Зеленського над оточенням попередника. Разом з активістами родина Порошенків зібрала 20 мільйонів гривень на заставу, аби звільнити Дмитра Марченка з-під арешту.

Від початку повномасштабної війни Дмитро Марченко керував обороною Миколаєва. Зокрема на початку березня 2022 року його було призначено військовим комендантом Миколаєва. Також Дмитро Марченко управляв силами та засобами тактичної групи «Миколаїв». Операційною зоною діяльності цієї групи значна частина Миколаївської області, де відбувалися активні бойові дії.

У листопаді 2023 року Дмитро Марченко заявив, що хоче, щоб Валерій Залужний балотувався на посаду президента України на майбутніх виборах. На питання, чи займе він у разі президентства Валерія Залужного посаду головнокомандувача ЗСУ, Дмитро Марченко відповів, що краще піде до нього у команду.

Проте в інтервʼю «НикВести» генерал заявив, що не збирається будувати політичну кар’єру та не асоціює себе з жодною політичною силою.