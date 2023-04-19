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Баштанська багатопрофільна лікарня має намір придбати пересувний рентгенівський апарат за 3,4 млн грн.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, цифрова коштуватиме 3 мільйони 420 тисяч 700 гривень. Подання тендерних пропозицій триватиме до 28 квітня.

Серед характеристик у технічному завданні вказано, що апарат має важити не більше 250 кілограмів та мати інтегрований генератор та блок рентгенівської трубки, з плоско-панельним детектором та інтегрованою робочою станцією для цифрової обробки, збереження та передачі отриманих зображень.

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич анонсував оптимізацію медичних закладів міста – їх планують обʼєднати в окремі лікарні.