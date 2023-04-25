Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.

Про це йдеться у спецрепортажі «НикВести».

Ігор Скоропад — нейрохірург, лікар вищої категорії, який має понад 22 років досвіду. В червні минулого року президент Володимир Зеленський під час візиту до Миколаєва вручив йому звання Заслуженого лікаря України. Адже під час активних бойових дій в Миколаївській області, протягом кількох місяців, медики ЛШМД цілодобово рятували життя сотень військових і цивільних.

Ігор Скоропад показує відділення президентові

Однак згодом з’ясувалося, що Ігор Скоропад поїхав працювати у Тернопіль. Наразі він обіймає посаду завідувача операційним відділенням з Центром ендоваскулярної нейрорентгенхірургії у Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні.

Ігор Скоропад у Тернопільській лікарні. Фото: Нова Тернопільська газета Ігор Скоропад у Тернопільській лікарні. Фото: Нова Тернопільська газета

Більш того, як повідомлялося раніше, у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

— Немає вже нейрохірургії. Тому що ті спеціалісти, які не тільки юридично, а й морально мали право приймати рішення щодо лікування хворих, щодо операцій, вони пішли. Їх немає. Скоропад — чудовий лікар, його підставили, він поїхав до Тернополя. Пішли три лікарі, які могли оперувати та щось робити. На сьогоднішній день, відділенням завідує лікар 2-ї категорії, котрий не має ані юридичного, ані морального права приймати рішення, — розповів журналістам хірург Валерій Сербенюк.

Журналісти «НикВести» поцікавилися у головного лікаря Олександра Дем’янова, чи не став конфлікт з ним причиною від’їзду видатного миколаївського нейрохірурга.

— Конфлікту ніякого не було. Я можу десь тримати якусь образу, що він зараз не в лікарні. Але приводом для того, щоб він поїхав, я точно не був. І наші відносини теж, — відповів Олександр Дем’янов.

Під час спілкування з журналістами Олександу Дем’янову зателефонував Ігор Скоропад, який і розповів, що насправді змусило його піти з лікарні.

— Ми сидимо з журналістами, і мені кажуть, що приводом для того, щоб ти поїхав, був конфлікт з головним лікарем, — звернувся до Ігоря Скоропада головний лікар. — Та ну, нісенітниця. В мене з тобою конфліктів не було. Це навіть не конфлікт, а нерозуміння того, що люди відпахали 10 місяців у не найкращій ситуації, а потім оцінкою роботи усіх цих людей було те, що треба щось забрати, треба щось реформувати. У військовий то час. Ти мене ні в якому разі нічим не образив. Я це тисячу раз тобі казав, — відповів Ігор Скоропад.

Він пояснив, що вирішив залишити ЛШМД Миколаєва через ставлення та дії чиновників міського управління охорони здоров’я. за його словами, вони звинувачували його в тому, що він хоче розширити своє відділення за рахунок скорочення в інших, що було неправдою. А також забрали обладнання.

— Я вже не у тому віці, щоб ображатися на людей. У цій ситуації адміністрація міста вирішила влаштувати реформу під егідою того, що це начебто я захотів розширити відділення і скоротити інших людей. Потім вирішили забрати ендоскопічну стійку на догоду тих, хто приїхав (медиків, - прим.), — сказав він.

Нейрохірург додав, що поки не звільнився офіційно, лишається відданим лікарні та в цілому хотів би повернутися. Однак він обурений ставленням чиновників до медиків у Миколаєві.

— Я ще не звільнився. І в принципі збираюся повертатися. Але коли ти бачиш оцінку в інших містах і в Миколаєві, де будь-який медпрацівник — це просто міль: жери землю, слухай, що тобі говорять, і не намагайся навіть обурюватися та казати вищому керівництву, що вам щось треба, — додав Ігор Скоропад.

Відзначимо, що сама начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міськради Ірина Шамрай раніше в коментарі «НикВести» заявляла, що, на її думку, ЛШМД повинна підсилювати нейрохірургічне відділення, оскільки воно є унікальним у місті. Також вона розповідала, що сьогодні воно приймає пацієнтів не тільки з Миколаєва, а й з Херсону.

Нагадаємо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

При цьому депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Воробйова заявила, що майже у всіх лікарнях області відбувається вимушене скорочення штату медичних працівників. Причиною вона назвала зменшення фінансування Нацслужбою здоровʼя України.

А колишня головлікарка обласної інфекційної лікарні, депутат облради Світлана Федорова впевнена, що скорочення в ЛШМД Миколаєва — наслідок неефективного керівництва головного лікаря та управлінь охорони здоров'я. Вона назвала його геноцидом проти народу та фахівців.