Медичний персонал лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Про це йдеться у спецрепортажі «НикВести» з Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.

Лікар-хірург Валерій Сербенюк розповів, що з початку війни лікарня була першим медичним закладом Миколаєва, який приймав поранених.

— Ми на графіки, на ставки, на зарплати не дивились. Перші місяці війни ми тут жили. Ми цілодобово – 24/7 – ми були тут. Справа в тому, що 25 лютого військовий госпіталь було евакуйовано і ми виконували функцію військового госпіталю. І ніхто ніякий військовий пакет нам не надав, – каже Валерій Сербенюк.

Він зазначив, що заробітні плати лікарів інших миколаївських лікарень наразі вищі, ніж лікарів ЛШМД.

— Ви зрозумійте, що за останній рік зарплати аналогічних лікарів в лікарні №5, №3 у півтора-два рази вищі. Це пояснюють тим, що у цих лікарень на рахунках збереглись кошти від «ковідних» пакетів. Нам «ковідний» пакет не надали, мотивуючи тим, що у нас немає інфекційного відділення. Однак з перших днів ковіда, першими, хто зіштовхнувся з ковідом і хто працював без засобів захисту, були наші лікарі. І помер першим від ковіду наш завідувач – Володимир Іванович Куриляк, – розповів лікар-хірург.

Лікар-хірург Валерій Сербенюк

Лікар-хірург Сергій Швець розповів, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату.

— У нас був вибір: або скорочувати людей, або перейти на такий графік роботи – зменшення кількості робочих годин і, відповідно, заробітної плати, – розповів Сергій Швець.

За його словами, раніше на чергуванні знаходилось чотири лікарі, а після скорочення – три: «Ми намагаємось, щоб хворим було добре, тому, можна сказати, працюємо в більшому напруженні. Зарплата зменшилась, але ми виконуємо свою роботу».

Лікар-хірург Сергій Швець

Лікар-хірург Михайло Ніколаєв додав, що рішення перейти працювати на меншу кількість годин лікарі прийняли для того, щоб «зберегти сформований роками колектив».

Лікар-хірург Михайло Ніколаєв

— Демʼяновим були висунуті умови: або звільняємо трьох людей, а якщо це молоді, то ми фактично руйнуємо їх майбутнє, або пенсіонерів, у яких пенсія на сьогодні витрачається на ліки. Вижити без роботи нереально. Ми були змушені погодитися перейти на 0,75 ставки для того, щоб не звільняти лікарів. Справа в тому, що у бригаді повинні працювати чотири людини. Уявіть: надходить хворий і мінімум два хірурги мають піти в операційну, ще один – залишатися у приймальному відділенні, відділенням займатися вже нікому. Іноді доводиться ходити на два столи, тобто в операційну доводиться йти чотирьом хірургам. В приймальному покої та відділенні хворими займатися нікому. Навантаження збільшилося на кожного у півтори-два рази, а заробітна плата зменшилась на 25%, – каже лікар-хірург Валерій Сербенюк.

Водночас лікар-хірург Сергій Швець розповідає, що «інтенсивність роботи нарощується»: «Найважча інтенсивність була під час активних бойових дій, потім трохи зменшилась, а зараз люди почали повертатися – надходить вже більше хворих».

До січня 2023 року ставка усіх лікарів, незважаючи на стаж роботи, складала 20 тисяч гривень, однак «на руки» вони отримували 16 тисяч гривень, однак наразі ця сума складає 9 тисяч гривень, – пояснив Валерій Сербенюк.

Нагадаємо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою. Наприклад, у 1-му хірургічному відділенні, яке також потрапило під скорочення, взагалі немає жодної вільної вакансії. Для того, щоб зберегти колектив та не звільняти трьох лікарів, трьох палатних медсестер та одну процедурну молодшу сестру, співробітники 1-го хірургічного відділення погодились урізати свою зарплату на 25%. Двоє лікарів у своїх заявах написали, що зробили це на вимогу адміністрації медзакладу, що обурило головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова.

Водночас головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.