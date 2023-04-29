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Європейський космічний корабель Cryosat відстежив близько 200 тисяч льодовиків і виявив, що вони втратили 2 720 мільярдів тонн льоду за 10 років через зміни клімату. Це 2% їхньої загальної маси.
Про це пише BBC.
Дослідження проводили за допомогою радіолокаційного висотоміра. Він посилає мікрохвильові імпульси для відстеження змін висоти вздовж поверхні планети, зокрема і льодовиків.
Науковці зʼясували, що найбільше льоду (89%) було втрачено між 2010 і 2020 роками через потепління атмосфери. 11% втрат — через контакт із теплішими океанськими або озерними водами.
Найбільше втратили льодовики Аляски — понад 80 мільярдів тонн на рік, що дорівнює приблизно 5% від загального обсягу льоду в регіоні за період дослідження.
Європейський Союз планує довгострокову місію із використанням супутників, які спостерігатимуть за льодовиками, яка зараз має кодову назву Cristal.
Нагадаємо, група дослідників звернулася до урядів і неурядових організацій, закликаючи їх наділити океан тими самими правами, які мають тварини та люди.
Європейський космічний корабель Cryosat відстежив близько 200 тисяч льодовиків і виявив, що вони втратили 2 720 мільярдів тонн льоду за 10 років через зміни клімату. Це 2% їхньої загальної маси.
Про це пише BBC.
Дослідження проводили за допомогою радіолокаційного висотоміра. Він посилає мікрохвильові імпульси для відстеження змін висоти вздовж поверхні планети, зокрема і льодовиків.
Науковці зʼясували, що найбільше льоду (89%) було втрачено між 2010 і 2020 роками через потепління атмосфери. 11% втрат — через контакт із теплішими океанськими або озерними водами.
Найбільше втратили льодовики Аляски — понад 80 мільярдів тонн на рік, що дорівнює приблизно 5% від загального обсягу льоду в регіоні за період дослідження.
Європейський Союз планує довгострокову місію із використанням супутників, які спостерігатимуть за льодовиками, яка зараз має кодову назву Cristal.
Нагадаємо, група дослідників звернулася до урядів і неурядових організацій, закликаючи їх наділити океан тими самими правами, які мають тварини та люди.