На одній з адміністративних будівель Верховної Ради України намалювали мурал, присвячений він пам’яті всіх загиблих під час війни. На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після вимовлених слів: «Слава Україні».

Про це повідомили у Верховній Раді України.

Автор муралу — французький художник Крістіан Ґуемі, відомий під псевдонімом С215. Під час офіційного візиту до Французької Республіки у січні 2023 року делегація Верховної Ради України відвідала фотовиставку робіт Крістіана Ґуемі, презентовану у будівлі Національної Асамблеї Французької Республіки. Там і виникла спільна ідея щодо створення муралу у Києві.

Це не перша робота Крістіана Ґуемі в Україні. До цього він вже створив вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та звільнених Бучі, Гостомелі й Ірпені Київської області.

Раніше повідомлялося, що в одному з районів Миколаєва, біля дитячого майданчика з’явився мурал від «мистецького десанту» співака Колі Сєргі.