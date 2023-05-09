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В Ірані стратили двох людей, засуджених до смертної кари за богохульство.
Про це пише Reuters.
Юсефа Мехрдада і Садроллу Фазелі Заре повісили за образу релігії ісламу, пророка та інших святинь.
— Обидва керували десятками онлайн-антирелігійних платформ, присвячених ненависті до ісламу, пропаганді атеїзму та образам святинь, − зазначає видання.
Експерти ООН закликали Іран, у якому більшість становлять мусульмани-шиїти, припинити переслідування та утиски релігійних меншин, вказуючи на іранську політику, спрямовану на боротьбу з інакодумством чи релігійними практиками, включно з новонаверненими християнами та атеїстами.
Раніше повідомлялося, що Іран накопичив достатньо розщеплюваного матеріалу для створення п’яти ядерних бомб.
В Ірані стратили двох людей, засуджених до смертної кари за богохульство.
Про це пише Reuters.
Юсефа Мехрдада і Садроллу Фазелі Заре повісили за образу релігії ісламу, пророка та інших святинь.
— Обидва керували десятками онлайн-антирелігійних платформ, присвячених ненависті до ісламу, пропаганді атеїзму та образам святинь, − зазначає видання.
Експерти ООН закликали Іран, у якому більшість становлять мусульмани-шиїти, припинити переслідування та утиски релігійних меншин, вказуючи на іранську політику, спрямовану на боротьбу з інакодумством чи релігійними практиками, включно з новонаверненими християнами та атеїстами.
Раніше повідомлялося, що Іран накопичив достатньо розщеплюваного матеріалу для створення п’яти ядерних бомб.