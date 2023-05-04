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Іран вже накопичив достатньо розщеплюваного матеріалу для створення п’яти ядерних бомб.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант під час візиту до Афін, пише РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
— Не треба помилятися: Іран не обмежиться створенням однієї ядерної бомби. До теперішнього часу він збагатив уран до 20 і 60% у кількості, якої достатньо для виробництва п’яти ядерних бомб, — сказав Йоав Галлант своєму грецькому колезі Ніколаосу Панагіотопулосу під час візиту до Афін.
Водночас Йоав Галант попередив про те, що «збагачення Тегераном урану до 90% стало б великою помилкою і могло б запалити регіон».
Раніше повідомлялося, що Іран через Каспійське море за останні пів року передав Росії понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон патронів.
Іран вже накопичив достатньо розщеплюваного матеріалу для створення п’яти ядерних бомб.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант під час візиту до Афін, пише РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
— Не треба помилятися: Іран не обмежиться створенням однієї ядерної бомби. До теперішнього часу він збагатив уран до 20 і 60% у кількості, якої достатньо для виробництва п’яти ядерних бомб, — сказав Йоав Галлант своєму грецькому колезі Ніколаосу Панагіотопулосу під час візиту до Афін.
Водночас Йоав Галант попередив про те, що «збагачення Тегераном урану до 90% стало б великою помилкою і могло б запалити регіон».
Раніше повідомлялося, що Іран через Каспійське море за останні пів року передав Росії понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон патронів.