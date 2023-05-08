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У миколаївському яхт-клубі почали демонтаж пам’ятника державному діячу Російської імперії, засновнику міста Григорію Потьомкіну .
Про це повідомив громадський активіст і військовослужбовець Ілля Зелінський.
При цьому сам Ілля Зелінський висловився проти демонтажу пам’ятника і вважає, що істоичну постать Григорія Потьомкіна треба переосмислити для Миколаєва.
«Нечесу (прізвисько Потьомкіна, — прим.) прибирають, попри те що думка ця не популярна, я проти і пропонував би варіант переосмислення його персони в локальному масштабі...», — написав громадський активіст.
Відзначимо, що пам’ятник Григорію Потьомкіну біля яхт-клубу було встановлено у 2009 році. Його скульпторкою є Інна Макушина.
Нагадаємо, скульптури мармурових «аркасівських» левів повернули до Каштанового скверу в Миколаєві, звідки їх демонтували для зберігання після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.
Також повідомлялося, що влада Миколаєва планує демонтувати пам’ятник комунарам та встановити його в музеї.
Як відомо, в Миколаєві ввечері 19 жовтня 2022 року прогримів вибух, у результаті якого було підірвано пам’ятник Солдатам правопорядку, встановлений за часи Радянського Союзу.
Після цього 3 листопада в Інгульскому районі було підірвано обеліск «Скорботна мати» на братській могилі загиблих у Другій світовій війні.
Наразі досі не встановлено відповідальних за підриви.
У миколаївському яхт-клубі почали демонтаж пам’ятника державному діячу Російської імперії, засновнику міста Григорію Потьомкіну .
Про це повідомив громадський активіст і військовослужбовець Ілля Зелінський.
При цьому сам Ілля Зелінський висловився проти демонтажу пам’ятника і вважає, що істоичну постать Григорія Потьомкіна треба переосмислити для Миколаєва.
«Нечесу (прізвисько Потьомкіна, — прим.) прибирають, попри те що думка ця не популярна, я проти і пропонував би варіант переосмислення його персони в локальному масштабі...», — написав громадський активіст.
Відзначимо, що пам’ятник Григорію Потьомкіну біля яхт-клубу було встановлено у 2009 році. Його скульпторкою є Інна Макушина.
Нагадаємо, скульптури мармурових «аркасівських» левів повернули до Каштанового скверу в Миколаєві, звідки їх демонтували для зберігання після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.
Також повідомлялося, що влада Миколаєва планує демонтувати пам’ятник комунарам та встановити його в музеї.
Як відомо, в Миколаєві ввечері 19 жовтня 2022 року прогримів вибух, у результаті якого було підірвано пам’ятник Солдатам правопорядку, встановлений за часи Радянського Союзу.
Після цього 3 листопада в Інгульскому районі було підірвано обеліск «Скорботна мати» на братській могилі загиблих у Другій світовій війні.
Наразі досі не встановлено відповідальних за підриви.