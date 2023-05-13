Миколаївщина посідає сьоме місце в антирейтингу за показником виходу громад з Московського патріархату станом на травень поточного року.

Ситуація, яка склалася в Миколаївській та інших областях україни відображена на карті динаміки переходів, створеній телеканалом Еспресо.

У Миколаївській області усього 6 церков з 286 Московського патріархату перейшли до ПЦУ.

Так, найнижчий показник, відповідно, в повністю окупованих Луганській області та Криму, де жодна церква не перейшла з Московського патріархату зі зрозумілих причин.

На територіях підконтрольних Україні найнижчі показники серед південних та східних областей, зокрема в частково окупованих Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях усього по одній церкві доєдналося до ПЦУ.

Найвищі показники, відповідно, у західних областей. Перше місце посідає Хмельницька область, де 257 церков відійшли від Московського патріархату. За нею у рейтингу Львівська – 199.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині поліція викрила жительку Куцурубської громади, дружину настоятеля храму УПЦ (МП), яка поширювала в мережі пропагандистські матеріали, що виправдовують воєнні дії Росії в Україні.