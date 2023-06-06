Розробка нової схеми теплопостачання у Миколаєві, яку не пропустили на останній сесії міськради не фінансуватиметься з міського бюджету. Усі роботи, пов’язані з її розробкою готова оплатити міжнародна організація «COVI group».

Про це розповіла начальниця Департаменту енергоефективності Миколаївської міськради Алла Луцька на брифінгу 6 червня, повідомляє кореспондентка «НикВести».

Вона зазначила, що від депутатів вимагається лише надати департаменту дозвіл на замовлення даної схеми.

— Ми просимо депутатів дати нам право замовити цю схему, а фінансувати буде міжнародна організація, з якою ведуться переговори на рівні міського голови «COVI group». Вони готові нам цю схему замовити, проплатити, і приймати участь в її розробці, — наголосила Алла Луцька.

Вона повідомила, що використання старої схеми, розробленої у 2018 році за 1,2 мільйона гривень неможливе з двох причин, одна з них була озвучена на сесії міськради. Так, схема теплопостачання на сьогодні є речовим доказом у кримінальній справі, також вона була визнана не енергозберігаючою та оформлена з порушенням відповідних норм.

— На сьогодні у нас немає схеми теплопостачання. Та, яка була раніше визнана не енергозберігаючою - це основний меседж, через який ми не можемо використовувати цю схему. І окрім цього вона була вилучена в рамках кримінального провадження і технічно-будівельною експертизою була визначена як така, яку розроблено з недотриманням чільних нормативно-правових актів. Таким чином, замовлені департаментом послуги не відповідають умовам договору. І наразі ця схема є речовим доказом у кримінальній справі та знаходиться у центральному суді, — зазначила Алла Луцька.

Нагадаємо, що 27 лютого 2019 року у Миколаєві було презентовано проект Demoukrainadh та схеми оновленого теплопостачання міста, які дозволять оптимізувати розподіл тепла у місті.Вже 11 травня того ж року заступнику директора Департаменту енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради повідомили про підозру у розтраті 750 тисяч гривень на створення схеми теплопостачання Миколаєва.

Як виявилося департамент енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради закупив за завищеною вартістю послуги із закупівлі схеми теплопостачання Миколаєва. Оперативники СБУ встановили, що у грудні 2018 року заступник директора департаменту енергоефективності Миколаївської міської ради Андрій Слободяник поставив свій підпис на акті приймання-передачі послуг, забезпечивши оплату 1,2 мільйона гривень на розробку схеми теплопостачання без фактичного виконання робіт.

Під час останньої сесії Миколаївської міськради було підняте питання про створення нової схеми енергоефективності за 15 мільйонів. Однак для прийняття даної пропозиції не вистачило голосів.

Наразі У Миколаївській міськраді сподіваються повернути у міський бюджет 1,2 мільйона гривень, які були витрачені у 2018 році на створення недійсної схеми теплопостачання в місті.