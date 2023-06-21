До кінця століття льодовики в Гімалаях можуть втратити до 75% свого об’єму через глобальне потепління.

Про це йдеться у звіті Міжнародного центру інтегрованого розвитку гір (ICIMOD), пише «УП. Життя».

У рівнинних районах це спричинить небезпечні повені, а у гірській місцевості — нестачу питної води для 240 мільйонів людей.

Група міжнародних вчених виявила, що у Гімалаях, де розташовані вершини Еверест і К2, прискорюється танення льодовиків.

Протягом 2010-х років крижані брили скидали лід на 65% швидше, ніж у попереднє десятиліття. За оцінками екологів льодовики повністю зникнуть за 100 років.

Над звітом працювали 35 дослідників і науковців із 12 країн і 23 установ. Вони вивчали вплив змін у кріосфері на екологію та людину.

«Наразі ми на шляху до 2,7°C — при такій температурі навіть три чверті льодовиків в гірському масиві Гіндукуш зникне. Кожне збільшення ступеня потепління має значення. Вчені кажуть, що при дуже низьких викидах більшість льодовиків та снігового покрову можна зберегти, а втрати сповільняться близько 2040», — зазначають в організації.

Науковці зазначають, що при потеплінні на 1,5°C або на 2°C вище доіндустріальної температури льодовики в усьому регіоні втратять від 30% до 50% свого об’єму до 2100 року.

Танення льодовиків здебільшого залежить від місця їхнього розташування. При потеплінні на 3°C — льодовики у Східних Гімалаях, до яких входять Непал і Бутан, втратять до 75% свого льоду, а при 4°C потепління — усі 80% об’єму.

Ускладнювало це дослідження й те, що раніше вчені не мали записів чи вимірювань льодовиків у Гімалаях. Тому науковці й не могли сказати тануть вони чи ні.

Однак у 2019 році США розсекретила шпигунські супутникові знімки льодовиків регіону, датовані 1970 роком. Так науковці змогли порівняти ситуацію з сучасною.

У звіті встановлено, що водні потоки в 12 річкових басейнах регіону, включаючи Ганг, Інд і Меконг, ймовірно, досягнуть піку приблизно в середині століття. Це матиме наслідки для понад 1,6 мільярда людей, які залежать від води, а також для 240 млн людей, які живуть у горах.

За прогнозами, протягом наступних десятиліть кількість повеней і зсувів буде зростати. Вони будуть нести загрозу життю, засобам існування, руйнувати майно та інфраструктуру.

Танення льодовиків також становить небезпеку для громад, розташованих нижче за течією. Басейни стоку в неглибоких озерах, стримані камінням і сміттям. Цей природний бар’єр зможе зруйнувати сильний потік води.

Більшість високогірних громад використовують льодовикову воду та талий сніг для зрошення сільськогосподарських культур. Але час випадання снігу став більш непостійним, і його стало менше, ніж було раніше.