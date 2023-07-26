Комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує витратити 2,5 мільйона гривень на піврічне утримання території, обрізку та посадку кущів на «Тернівському колі».

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

На утримання в належному стані території на об'єкті «Тернівське коло» на перехресті між проспектом Героїв України та вулицею Малко-Тернавська заплановано 2 мільйона 521 тисяча гривень.

Підрядник має до кінця цього року займатися обрізкою вже насаджених самшиту та ялівця. Крім того передбачено посадка нового самшиту, ялівця, барбарису. Вартість рослин входить до послуг. Також на цій території буде улаштовано геотекстиль та задекоровано щебнем та корою, а також встановлено систему поливу.

Переможця тендеру оберуть на аукціоні 3 серпня.

Нагадаємо, що на утримання зелених зон та скверів Миколаєва до кінця 2023 року планують витратити 32,5 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що КП «Миколаївські парки» витратить 858 тисяч гривень на послуги з прибирання доріжок та тротуарів в одинадцяти скверах та парках міста.

Крім того, «Миколаївські парки» замовили на п’ять мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста.