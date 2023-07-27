У Миколаєві цього року придбають квартири для військових на 323 мільйони гривень.

Про це стало відомо на засіданні бюджетної комісії у середу, 26 червня, передають «НикВести».

Директорка департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віра Святелик проінформувала, що у міжсесійний період прийшли дві субвенції з державного бюджету у сумі 123 мільйони 208 тисяч гривень. Ці кошти передбачені на придбання квартир для військових.

Також нагадаємо, що 9 березня на засіданні сесії Миколаївської міської ради депутати перерозподілили 501 мільйон невикористаних залишків з бюджету минулого року. З цієї суми 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

— У Миколаєві для військовослужбовців та їх родичів буде в цьому році закуплено квартир на 320 мільйонів гривень. Це дуже суттєва сума. Це добра новина не тільки для військових, але і для Миколаєва. Це вливання в його економіку, це дуже пристойно, — впевнений голова комісії Федір Панченко.

Нагадаємо, у січні в Миколаєві прийняли програму забезпечення житлом військовослужбовців військових частин Миколаївського гарнізону на 2023-2025 роки.

Повідомлялося, що право на отримання житла у Миколаєві мають військовослужбовці Миколаївського гарнізону — це ті військові частини, які зареєстровані в місті та сплачують податки.

Також повідомлялося, що Миколаївська область стане пілотним регіоном, який запровадить розширену програму пільгових кредитів на житло для військовополонених. Зокрема, планується з обласного бюджету виділити кошти для компенсації 20% першого внеску на придбання квартири для військовополонених.