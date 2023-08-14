Російська армія вбила в Україні вже 502 дитини, ще 1097 дітям зазнала поранень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Понад 1599 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 14 серпня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 502 дитини загинули та понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 485, Харківській – 298, Київській – 129, Херсонській – 120, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 94, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

13 серпня внаслідок ракетного обстрілу села Широка Балка Херсонського району Херсонської області загинули одномісячне немовля та 11-річний хлопчик.

Також 26 липня на Херсонщині двоє дітей постраждали через вибух невідомого предмета.