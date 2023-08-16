Румунія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 та розмістить на своїй території майбутній регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів.

Про це сказав президент Румунії Клаус Йоганніс.

— Ми візьмемо участь у підготовці українських військових у рамках місії військової допомоги Європейського союзу та розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який обслуговуватиме як румунських, альянсівських, так і українських пілотів, — сказав він.

Він додав, що паралельно його країна продовжуватиме надалі підтримувати європейський шлях України та виступатиме за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях.

Клаус Йоганніс наголосив, що разом з іншими членами НАТО, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, у її боротьбі за мир і свободу.

Раніше Румунія вже заявляла, що збирається відкрити регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів F-16. Центр буде доступний для партнерів Румунії в НАТО, а також для України.

Нагадаємо, що уряди України та Румунії схвалили проєкт угоди про відкриття нового міжнародного пункту пропуску, обмінявшись нотами.