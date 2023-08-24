Фінансову допомогу на відбудову пошкодженого бойовими діями житла за програмою «‎єВідновлення»‎ отримають 10 тисяч сімей. Загальна сума виплат на будівельні матеріали чи ремонт становить 836 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Найбільше заяв про пошкоджене майно надійшло з Харківської, Київської, Миколаївської, Херсонської та Донецької областей.

Нагадаємо, жителі Миколаївщини подали 2 874 заявок за програмою з відновлення пошкодженого житла та понад 120 заяв на отримання компенсації за повністю знищене росіянами майно.

Суму виплат визначає комісія місцевого самоврядування. Отримані кошти можна витрати на будівельні матеріали чи послуги в магазинах або в компаніях-партнерах програми «єВідновлення».

Також з 1 серпня розпочався другий етап програми, за яким компенсацію можуть отримати власники зруйнованого майна.

Загалом українці вже подали 38 тисяч заяв у «Дії» на отримання фінансової допомоги на ремонт пошкодженого житла та 2159 заяв про компенсацію за зруйноване житло.