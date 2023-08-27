З тимчасово окупованої території повернуто ще одну дитину. 14-річний хлопчик Іван жив разом із бабусею на окупованій території Херсонщини. Після її смерті, хлопця мали оформити у дитбудинок.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

На початку серпня на гарячу лінію Міністерства звернулася жінка, яка повідомила про хлопчика і розповіла його історію. Взяти опіку над Іваном зголосилася сім’я внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої Херсонщини, яка наразі проживає у Київській області. Вони давно знали хлопчика. Але самотужки забрати його з ТОТ не могли.

До справи долучилися Мінреінтеграції й «Українська мережа за права дитини». Весь процес повернення тривав 22 дні. Зараз хлопець перебуває серед своїх і починає нову сторінку свого життя.

Нагадаємо, 25 серпня, Україні вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій ще 11 дітей.