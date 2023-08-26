Вчора, 25 серпня, вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій ще 11 дітей.
Про це повідомив засновник і керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.
«11 українських дітей вдалося забрати з Росії та тимчасово окупованих територій», — йдеться в повідомленні.
Відомо, що в межах рятувальних місій Save Ukraine вже повернула в Україну 161 неповнолітнього, відзначив очільник організації.
Нагадаємо, в Україну у вівторок, 1 серпня, повернулися десять дітей, викрадених Російською Федерацією.
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Вчора, 25 серпня, вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій ще 11 дітей.
Про це повідомив засновник і керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.
«11 українських дітей вдалося забрати з Росії та тимчасово окупованих територій», — йдеться в повідомленні.
Відомо, що в межах рятувальних місій Save Ukraine вже повернула в Україну 161 неповнолітнього, відзначив очільник організації.
Нагадаємо, в Україну у вівторок, 1 серпня, повернулися десять дітей, викрадених Російською Федерацією.