Вчора, 25 серпня, вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій ще 11 дітей.

Про це повідомив засновник і керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

«11 українських дітей вдалося забрати з Росії та тимчасово окупованих територій», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що в межах рятувальних місій Save Ukraine вже повернула в Україну 161 неповнолітнього, відзначив очільник організації.

Нагадаємо, в Україну у вівторок, 1 серпня, повернулися десять дітей, викрадених Російською Федерацією.