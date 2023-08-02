В Україну у вівторок, 1 серпня, повернулися десять дітей, викрадених Російською Федерацією.
Про це написав виконавчий директор організації Save Ukraine Микола Кулеба.
Дітей зустріли в селі Кортеліси Волинської області.
Save Ukraine провела вже девʼять рятувальних місій, під час яких повернула в Україну 141 дитину.
Нагадаємо, днями з окупованого росіянами Маріуполя вивезли на підконтрольну Україні територію ще одну дитину. Хлопчика відправили у Київ.
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В Україну у вівторок, 1 серпня, повернулися десять дітей, викрадених Російською Федерацією.
Про це написав виконавчий директор організації Save Ukraine Микола Кулеба.
Дітей зустріли в селі Кортеліси Волинської області.
Save Ukraine провела вже девʼять рятувальних місій, під час яких повернула в Україну 141 дитину.
Нагадаємо, днями з окупованого росіянами Маріуполя вивезли на підконтрольну Україні територію ще одну дитину. Хлопчика відправили у Київ.