Паливо компанії колишнього нардепа Віктора Медведчука, яке зберігалося у Миколаївському порті на нафтопереробному терміналі, вирішили передати на потреби ЗСУ.

Про це стало відомо з постанови Івано-Франківського міського суду, передає 368.mediа.

Зазначається, що мова йде про 14,4 тисяч тонн дизельного та 1,73 тисячі тонн авіаційного палива JЕТ-А1, компанії ТОВ «Ойл Трансшипмент», яке завезли до України у 2021 році.

За рішенням суду, майно передадуть ЗСУ на підставі наказу командувача Сил логістики ЗСУ «Про примусове відчуження майна» за погодженням з місцевою військовою адміністрацією.

Нагадаємо, у вересні Україна повернула з полону російських окупантів 215 захисників, з них 108 – бійці Азову. Всіх їх обміняли на застриманого Віктора Медведчука.

До цього він розказав силовикам все, що було потрібно знати, вивів на інших зрадників, загалом, здав усіх.

Як відомо, Віктору Медведчуку загрожувало позбавлення волі на строк до 15 років.

У квітні його було схоплено під час спроби втечі з України.

Раніше Віктор Медведчук розповів, що займався питаннями виведення із держвласності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок» на прохання екс-президента Петра Порошенка.