У мікрорайоні Варварівка дитячий майданчик заріс амброзією, а навкруги розкидані пакети зі сміттям.

У Facebook-групі Contact Center при Миколаївській міській раді мешканка Миколаєва Галина Антонова поскаржилась на занедбаний стан дитячого майданчика по вулиці Чорноморська, 3.

Як видно на фото, які виклала жінка, дитячий майданчик давно ніхто не ремонтував та не фарбував. Галина Антонова просить відповідальні служби відреагувати на звернення та прибрати територію.

«Просимо відповідні служби звернути увагу на даний об'єкт і привести його в належний стан. Діти дуже хочуть погратися на ньому», — пише Галина Антонова.

Нещодавно мешканці Миколаєва ппоросили привести до ладу занедбаний дитячий майданчик в Інгульському районі.

Раніше повідомлялося, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради заплатив 275 тисяч гривень приватному підприємству за ремонт дитячого майданчика в Інгульському районі міста, який так і не був виконаний.

Нагадаємо, що у миколаївському містечку «Казка», ще не можуть назвати точну дату, коли буде відновлено поламаний дитячий майданчик.