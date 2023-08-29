Компанія «Укргазвидобування» відкрило нове родовище. Його поклади можуть сягати близько мільярда кубометрів газу.

Про це повідомили у пресслужбі «Нафтогазу».

Глибина свердловини родовища — майже 4 тисячі метрів. Перед бурінням фахівці провели 3D-сейсморозвідувальне дослідження ділянки.

Виконувач обовʼязків гендиректора «Укргазвидобування» Олег Толмачев зазначив, що компанія продовжить розвідку на цьому родовищі та планує бурити нові свердловини.

У жовтні 2022 року в Харківській області запустили нову газову свердловину, звідки щороку зможуть видобувати 51 мільйон кубометрів газу.

У квітні 2023 року в Україні запустили найпотужнішу свердловину за останні 2,5 року. Там зможуть видобувати 460 тисяч кубометрів газу на добу.

Нагадаємо, що турецьке бурове судно виявило ще одне родовище газу в Чорному морі. Обсяг природного газу в новому родовищі оцінюється 58 млрд кубічних метрів, оклади знаходяться на глибині 3 тисячі 23 метри.