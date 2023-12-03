Суди ухвалили вироки двом окупантам з терористичних формувань «ЛДНР». Вони за державну зраду отримали покарання у вигляді 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Прокурори довели, що 24 лютого 2022 року житель міста Макіївки мобілізувався до 5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот». Окупант займався обладнанням позицій неподалік Херсона і Миколаївщини, а згодом забезпечував харчуванням свій підрозділ в районі Мар’їнки. Крім того, засуджений разом з 12 військовослужбовцями РФ виконував бойові завдання в районі міста Красногорівка.

В другому випадку, на наступний день після початку повномасштабного вторгнення РФ, добровільно перейшов на бік ворога й мешканець Луганська. Він вступив до складу 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу «ЛНР». Отримавши зброю, гранатометник облаштовував вогневі позиції в Алчевську, Кремінній, та Новолуганському, а у вересні 2023 року — у селі Кліщіївка під Бахмутом.

Зазначається, що під час українського контрнаступу обох бойовиків взяли в полон.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали колишнього правоохоронця, який перебуваючи на посаді передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років