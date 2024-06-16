Пляж на Намиві, архівне фото «НикВести»

З початку 2024 року у відкритих водоймах Миколаївщини не виявлено вірусів кишкової групи.

Про це повідомили в Миколаївському обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Лабораторія центру регулярно перевіряє воду на наявність ротавірусів, астровірусів, норовірусів, аденовірусів, вірусу гепатиту А за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції.

— За перше півріччя поточного року усі зразки води були від'ємні на вміст вірусів кишкової групи, – підкреслили в Миколаївському обласному центрі.

Крім того, проводяться дослідження на ентеровіруси, включаючи поліовіруси та аденовіруси, і всі результати також негативні.

Нагадаємо, що влітку 2023 року на Миколаївщині у річках Інгулець та Інгул і в Дніпро-Бузькому лимані виявили холероподібний вібріон та значне перевищення норм лактозо-позитивної кишкової палички.