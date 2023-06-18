На Миколаївщині у річках Інгулець та Інгул і в Дніпро-Бузькому лимані виділено холероподібний вібріон та значне перевищення норм лактозо-позитивної кишкової палички.

Про це повідомив Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Холероподібний вібріон знайшли у водоймах Миколаєва та Снігурівки. Цей вібріон не є збудником холери, однак викликає захворювання на гострі кишкові інфекції, а також може свідчити про наявність і холерного вібріону.

«За результатами дослідження води поверхневих водойм на територіях Миколаївської області, що зазнали підтоплення, станом на 18 червня 2023 року холерного вібріону у воді не виділено, проте є холероподібний вібріон (який є маркером можливої наявності холерного вібріону). Зокрема його знайдено в річці Інгулець (Снігурівка), Бузькому лимані (пляж «Чайка», рекреаційна зона «Намив», Миколаїв), річка Інгул (Миколаїв), Дніпро-Бузький лиман», — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що за мікробіологічними показниками лактозо-позитивна кишкова паличка (при допустимому рівні 5 тисяч одиниць) становить у Інгульці — 240 тисяч, Дніпро-Бузькому лимані — 6 тисяч 200 — 13 тисяч.

За санітарно-хімічними показники вода у річці Інгулець не відповідає нормативам за розчиненим киснем, сухим залишком, хлоридами, залізом тощо. У Дніпро-Бузькому лимані відмічається перевищення гранично допустимих концентрацій по аміаку.

Нафтопродукти та пестициди у відібраних на дослідження пробах відсутні.

Нагадаємо, що в Одесі та області заборонили купитися у морі, річках та лимані через суттєве погіршення стану води.