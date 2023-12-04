За період з 24 лютого 2022 року по 24 листопада 2023 року в Миколаївській області Управління Служби безпеки України розпочало 286 кримінальних проваджень, пов'язаних із злочинами проти основ національної безпеки та виправдовуванням агресії Росії проти України.

Такі дані «НикВести» надали у Миколаївській обласній прокуратурі.

Зокрема, серед цих проваджень:

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади — 2 випадки.

Посагання на територіальну цілісність і недоторканність України — 11 випадків.

Державна зрада — 57 випадків.

Колабораційна діяльність — 93 випадки.

Пособництво державі-агресору — 5 випадків.

Диверсія — 5 випадків.

Шпигунство — 2 випадки.

Перешкоджання законній діяльності — 19 випадків.

Несанкціоноване поширення інформації — 31 випадок.

Глорифікація агресора — 61 випадок.

До суду направлено 127 обвинувальних актів, включаючи 47 випадків колабораційної діяльності, 23 випадки глорифікації агресора, 28 випадків несанкціонованого поширення інформації, 22 випадки державної зради та інші порушення закону.

«Станом на 24 листопада у провадженні Управління СБУ в Миколаївській області перебуває 25 кримінальних проваджень у яких 29 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів вказаної категорії (з них: 13 — перебувають під вартою; щодо 13 осіб — заочні підозри з ухвалами суду про надання дозволу на затримання та доставлення до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 2 — під домашнім арештом; 1 — під заставою)», — зазначили в прокуратурі Миколаївської області.

З числа кримінальних проваджень, що були спрямовані до суду з 24 лютого 2022, станом на 24 листопада 2023 у 67 судах постановлені обвинувальні вироки: 13 — з реальним позбавленням волі строками від 5 до 15 років; 27 — до позбавлення волі з іспитовим строком; 27 (щодо проступків) — із забороною зайняття посад в органах державної влади, державного управління, органах місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги, строком на 10 років.

З них:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади — 1;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України — 3;

державна зрада — 4 (усі до 15 років позбавлення волі);

колабораційна діяльність — 35 (4 — до позбавлення волі на строк 5 та 6 років);

несанкціоноване поширення інформації — 7 (5 — до позбавлення волі на строк 5, 8 та 11 років);

глорифікація агресора — 17.

Раніше повідомлялось, що за 2023 рік в Миколаївській області кількість зареєстрованих кримінальних проваджень у сфері оборони збільшилась втричі.

Нагадаємо, миколаївського ексдепутата-зрадника Сергія Шубіна, викладача одного з вишів, який написав концепцію «Миколаївської народної республіки», засудили до 15 років тюрми.