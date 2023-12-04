Через великі втрати на південному напрямку ворог шукає донорів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що окупаційна адміністрація зганяє на потреби збройних сил РФ бюджетників для примусової здачі крові.

«При цьому обіцяють додаткові виплати, але по факту виплат немає. Також на захоплені землі окупанти відряджають гематологів, через брак кадрів, адже місцеві відмовляються працювати на ворога», — повідомили в центрі спротиву.

Нагадаємо, на південному напрямку Сили оборони знищили російську САУ «Акація».