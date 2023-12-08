Шостий місяць поспіль Земля встановлює місячний рекорд спеки. Також осінь, що минула, стала найспекотнішою в історії планети.

Про це повідомляє АР з посиланням на Європейське кліматичне агентство.

Листопад був майже на третину градуса за Цельсієм (0,57 градуса за Фаренгейтом) спекотнішим, ніж попередній найспекотніший листопад, оголосила Служба зміни клімату Copernicus Європейського космічного агентства вранці в середу.

Також, за словами вчених, листопад був на 1,75 градуса за Цельсієм (3,15 градуса за Фаренгейтом) теплішим, ніж у доіндустріальний період.

— Останні півроку були справді шокуючими. У вчених закінчуються прикметники, щоб описати це, — сказала заступниця директора Copernicus Саманта Берджесс.

Раніше жовтень 2023 року став п’ятим місяцем поспіль із рекордно високими глобальними температурами.