Головна ялинка Миколаєва, архівне фото «НикВести»

Цьогоріч не встановлюватимуть головну новорічну ялинку Миколаєва та не проводитимуть святкових заходів.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив перший заступник міського голови Віталій Луков.

Водночас, додав він, орендар дитячого містечка «Казка» за власний кошт встановить на її території новорічну ялинку та зимову ковзанку.

— Ніяких свят, ніяких новорічних ялинок не буде. Єдине, ми знаємо, що у нашого партнера, який у «Казці», є договір сервітуту. Замість літньої дитячої каруселі він там встановить невелику новорічну ялинку і можливо ковзанку у межах своєї діяльності на території дитячого містечка. Це все кошти підприємця. Там є сховище, тому у цілому там буде найбільш безпечне місце, — повідомив Віталій Луков.

Нагадаємо, що минулого року у Миколаєві також не встановлювали головну новорічну ялинку міста. Натомість 16 грудня у центрі Миколаєва зʼявилась новорічна ялинка у «мілітарі-стилі» — її створили з маскувальної сітки для військових. Саме нею накрили мішки з піском, якими ще у жовтні захистили пам’ятник Святому Миколаю на випадок російського обстрілу.

Після цього жителі Миколаєва жителі Миколаєва приходили до «Ялинки незламних» та прикрашали її новорічними іграшками з побажаннями. Пізніше їх передали до Миколаївського обласного краєзнавчого музею.